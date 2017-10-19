Азербайджанский дзюдоист Хидайет Гейдаров стал чемпионом мира

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Хорватии продолжается молодежный чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, второй день значимого соревнования стал для сборной успешным.

Представитель сборной Азербайджана в весовой категории до 73 кг. Хидайет Гейдаров, победив соперников из Японии, Италии, Казахстана, Грузии и Турции, занял самое высокое место на пьедестале почета. Азербайджанскому дзюдоисту была вручена золотая медаль, в честь него был исполнен государственный гимн и поднят трехцветный флаг страны.

Среди девушек выступающая в весовой категории до 52 кг. Назакет Азизова завоевала бронзовую медаль. Обыграв соперниц из Марокко, Испании, Румынии, Монголии Назакет уступила лишь спортсменке из Японии и заняла 3-е место.

Напомним, что в первый день соревнований Натиг Гурбанлы (55 кг) и Керамет Гусейнов (60 кг) завоевали серебряные медали.

Отметим, что на значимом соревновании, где участвуют 590 атлетов из 83 стран (346 парня, 244 девушек), Азербайджан бы представлен 15 дзюдоистами (10 парней, 5 девушек).