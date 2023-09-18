Азербайджанский борец, завоевавший первую лицензию на Олимпиаду, высказался о своем сопернике в финале

Магомедхан Магомедов стал первым борцом в сборной Азербайджана, получившим на Чемпионате мира в Белграде лицензию на Олимпиаду. Он одолел на пути к финалу борцов из Сербии, Турции, Германии и Грузии, принеся команде олимпийскую лицензию в весовой категори

Магомедхан Магомедов стал первым борцом в сборной Азербайджана, получившим на Чемпионате мира в Белграде лицензию на Олимпиаду. Он одолел на пути к финалу борцов из Сербии, Турции, Германии и Грузии, принеся команде олимпийскую лицензию в весовой категории до 97 кг.

Как сообщает Report , спортсмен поделился впечатлениями в преддверии финального поединка.

Борец сказал, что завоевал этот успех благодаря отцу.

"Благодарю сборную Азербайджана, за предоставленную возможность, спасибо тренерскому штабу. Всем спасибо, кто способствовал моему успеху. До этого я проигрывал два раза (грузинскому борцу - ред.), сегодня мы взяли реванш", - отметил М.Магомедов.

Он высказался о своем сопернике в финале.

"Мы ни разу не встречались, очень молодой, достойный парень, досрочно одолел американца (олимпийский чемпион Кайл Снайдер - ред.), Абдулрашида Садулаева (двукратный олимпийский чемпион - ред.)", - сказал М.Магомедов.

Он также рассказал о своих планах.

"Любой спортсмен хочет стать чемпионом, подняться на высшую ступень пьедестала. Будем готовиться к чемпионату Европы, а затем к Олимпиаде", - добавил азербайджанский борец.