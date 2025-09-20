Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира в Хорватии

    • 20 сентября, 2025
    • 21:12
    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира в Хорватии

    На восьмой день чемпионата мира в хорватской столице Загребе стартовали поединки по греко-римской борьбе в весовых категориях 60, 67 и 87 кг.

    Как сообщает Report, Мурад Мамедов (63 кг) на старте одолел кыргыза Баямана Керимова со счетом 8:5.

    Он также превзошел турецкого борца Керема Кямала (5:3) и вышел в 1/4 финала. Однако на этом этапе он уступил иранцу Мохаммаду Кешткару – 0:8.

    Хасрат Джафаров (67 кг) одолел венесуэльца Нейсера Идальго и австралийца Цучику Шимояму со счетом 9:0 и вышел в 1/4 финала. На этом этапе он оказался сильнее армянина Славика Галстяна (4:3). В полуфинале Х.Джафаров одержал победу над кыргызом Раззаком Бейшекеевым со счетом 3:1 и завоевал путевку в финал чемпионата мира. Завтра в решающем поединке он встретится с олимпийским чемпионом из Ирана Саидом Эсмаили.

    Ислам Аббасов (87 кг) с полным преимуществом (8:0) выбил из борьбы белоруса Станислава Шафаренко (UWW), но в 1/8 финала уступил кыргызу Асану Жанишову со счетом 3:4.

