İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 20 sentyabr, 2025
    • 21:02
    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatı səkkizinci günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67 və 87 kq-da mübarizəyə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Murad Məmmədov (63 kq) startda qırğızıstanlı Bayaman Kərimova 8:5 hesabıyla qalib gəlib.

    Azərbaycan güləşçisi növbəti görüşdə son saniyələrdə işlətdiyi fəndlə türkiyəli Kərəm Kamalı üstələyərək (5:3) adını 1/4 finala yazdırıb. Ancaq bu mərhələdə iranlı Mohammad Keştkara uduzub – 0:8.

    Həsrət Cəfərov (67 kq) venesuelalı Neyser Hidalqoya və avstraliyalı Tsuçika Şimoyamadaya 9:0 hesabıyla qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib. Bu mərhələdə ermənistanlı Slavik Qalstyandan güclü olan (4:3) Həsrət yarımfinalda qırğızıstanlı Razzak Beyşekeyevlə qarşılaşıb və 3:1 hesablı qələbəylə yenidən dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Cəfərov sabah həlledici qarşılaşmada iranlı olimpiya, dünya və Asiya çempionu Səid Esmailiylə üz-üzə gələcək.

    İslam Abbasov (87 kq) belaruslu Stanislav Şafarenkanı (UWW) tam üstünlüklə (8:0) mübarizədən kənarlaşdırsa da, 1/8 finalda qırğızıstanlı Asan Janişova 3:4 hesabıyla məğlub olub.

    Xorvatiya Həsrət Cəfərov
    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира в Хорватии

    Son xəbərlər

    22:33

    Paşinyan: Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmir

    Region
    22:20

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarına gəlib

    Region
    22:16
    Foto

    Balakəndən keçən çaylarda selə qarşı tədbirlər görülür

    İnfrastruktur
    22:08

    DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyir

    Digər ölkələr
    21:40

    Almaniyanın 80 şəhərində 50 mindən çox insan hökumətə qarşı etirazlarda iştirak edib

    Digər ölkələr
    21:31

    Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    21:28

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Orduda silsilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    21:26

    Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan var

    Hadisə
    21:11

    NATO Rusiya ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti