Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашов стал обладателем золотой медали чемпионата мира U-23, проходящего в сербском Нови-Саде.

Report сообщает, что азербайджанский спортсмен, выступающий в весовой категории 63 кг, одержал победу в решающем поединке над молдаванином Виталием Еременко со счетом 6:3.

Отметим, что другой наш борец греко-римского стиля Эльмир Алиев (55 кг) вышел в финал.