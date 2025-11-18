Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал Исламиады

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) вышел в финал VI Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, в полуфинале он одержал победу над египтянином Мохамедом Абдельрахимом со счетом 4:1.

Нихат Мамедли (60 кг) уступил в четвертьфинале узбекистанцу Алишеру Ганиеву - 0:3. Ульви Ганизаде в 1/8 финала проиграл иранцу Амиру Абди - 0:9. Поскольку соперник Ганизаде вышел в финал, азербайджанский спортсмен получит возможность выступить в утешительном раунде.

Ислам Аббасов (87 кг) также завершил выступление, проиграв в четвертьфинале иранцу Голамрезе Фарохисенджани - 0:3.

Игры исламской солидарности завершатся 21 ноября.