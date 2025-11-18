Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал Исламиады

    Индивидуальные
    • 18 ноября, 2025
    • 14:03
    Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал Исламиады

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) вышел в финал VI Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, в полуфинале он одержал победу над египтянином Мохамедом Абдельрахимом со счетом 4:1.

    Нихат Мамедли (60 кг) уступил в четвертьфинале узбекистанцу Алишеру Ганиеву - 0:3. Ульви Ганизаде в 1/8 финала проиграл иранцу Амиру Абди - 0:9. Поскольку соперник Ганизаде вышел в финал, азербайджанский спортсмен получит возможность выступить в утешительном раунде.

    Ислам Аббасов (87 кг) также завершил выступление, проиграв в четвертьфинале иранцу Голамрезе Фарохисенджани - 0:3.

    Игры исламской солидарности завершатся 21 ноября.

