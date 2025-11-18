İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:48
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi İslamiadanın finalına vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı yarımfinalda misirli Mohamed Abdelrehimə 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Nihat Məmmədli (60 kq) 1/4 finalda özbəkistanlı Alişer Qaniyevə uduzub - 0:3. Ülvü Qənizadə 1/8 finalda iranlı Amir Abdiyə yenilib - 0:9. Rəqibi finala vəsiqə qazandığı üçün Qənizadə təsəlliverici görüşdə iştirak edəcək.

    İslam Abbasov (87 kq) isə 1/4 finalda iranlı Qulamreza Faroxisencaniyə məğlub olub - 0:3.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал Исламиады

