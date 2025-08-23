Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником

Азербайджанский борец греко-римского стиля Айхан Джавадов заявил, что гордится победой над армянским соперником на чемпионате мира U-20 в Болгарии.

Об этом Айхан Джавадов сказал корреспонденту Report, комментируя свою победу.

Джавадов ответил, что посвящает свою победу азербайджанскому народу и своей семье.

"Трудно выразить эти чувства словами. Соревнование для меня прошло великолепно. Перед схваткой было волнение. Наши встречи со спортсменами из Армении всегда имели принципиальное значение. Горжусь тем, что победил соперника и поднял флаг Азербайджана. Самая трудная встреча была против спортсмена в финале. Выражаю благодарность всем тренерам, которые подготовили меня к соревнованию, и азербайджанскому народу за поддержку", - сказал он.

Отметим, что Айхан Джавадов в решающей встрече победил представителя Армении Юрика Мхитаряна со счетом 12:5 и завоевал первое место.