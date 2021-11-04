Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в полуфинал на чемпионата мира в Белграде (Сербия).

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в полуфинал на чемпионата мира в Белграде (Сербия).

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 86 кг спортсмен встретился с кубинцем Руисом Кордовой.

Победив соперника со счетом 4:1, Домингес вывел свою команду в финал. Завтра на решающем матче он встретится с бразильцем Кено Мачадо.

Отметим, что сегодня еще двое азербайджанских боксеров проведут полуфинальные встречи. Сархан Алиев (71 кг) встретится с украинцем Юрием Захариевым, а Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) встретится с армянином Давитом Чалояном.