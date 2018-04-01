Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы - ФОТО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В румынском городе Тыргу-Жиу проходит молодежный чемпионат Европы среди боксеров в возрасте до 22 лет.

Как сообщил Report пресс-секретарь Федерации Бокса Азербайджана Тахир Гумматов, азербайджанский боксер Тайфур Алиев (56 кг) пробился в финал соревнований. В полуфинале он одолел испанца Хосе Гилеса Бротонзу со счетом 4:1.

В решающем поединке соперником Алиева станет румынский спортсмен Роберт Эусеби Житару.

В отличие от Алиева, другой азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев (+91 кг) проиграл полуфинальный бой итальянцу Азизу Аббесу Мухиддину, завоевав бронзовую медаль.