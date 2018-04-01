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    Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы - ФОТО

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В румынском городе Тыргу-Жиу проходит молодежный чемпионат Европы среди боксеров в возрасте до 22 лет.

    Как сообщил Report пресс-секретарь Федерации Бокса Азербайджана Тахир Гумматов, азербайджанский боксер Тайфур Алиев (56 кг) пробился в финал соревнований. В полуфинале он одолел испанца Хосе Гилеса Бротонзу со счетом 4:1.

    В решающем поединке соперником Алиева станет румынский спортсмен Роберт Эусеби Житару.

    В отличие от Алиева, другой азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев (+91 кг) проиграл полуфинальный бой итальянцу Азизу Аббесу Мухиддину, завоевав бронзовую медаль.

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