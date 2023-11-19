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Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы, одолев в финале представителя Армении

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы, одолев в финале представителя Армении В рамках молодежного чемпионата Европы по боксу (U22) в черногорской Будве прошли финальные бои.
Индивидуальные
19 ноября 2023 г. 20:30
Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы, одолев в финале представителя Армении

В рамках молодежного чемпионата Европы по боксу (U22) в черногорской Будве прошли финальные бои.

Как передает Report, на решающие поединки вышли два азербайджанских боксера.

Выступавший в весовой категории 51 кг Ниджат Гусейнов в поединке за золотую медаль одержал победу над армянином Рудольфом Гарбояном, не дав сопернику ни единого раунда - 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

Таким образом, представитель Азербайджана стал двукратным чемпионом Европы, защитив свой титул.

Азрак Бабиров (57 кг) завоевал серебро континентального первенства.

Таким образом, члены сборной Азербайджана завоевали на чемпионате Европы пять медалей, в том числе одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Бронзы в актив команды записали Турал Сарыев (48 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Маржона Савриева (50 кг).

Напомним, что годом ранее на аналогичном турнире в Хорватии азербайджанская сборная взяла одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan boksçusu ermənini məğlub edərək ikiqat Avropa çempionu olub

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