Азербайджанский боксер: Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев сказал, что ему удалось победить опытнейшего спортсмена, неоднократно принимавшего участие в Олимпийских играх.

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев сказал, что ему удалось победить опытнейшего спортсмена, неоднократно принимавшего участие в Олимпийских играх.

Как сообщает Report, так спортсмен прокомментировал свою победу над египтянином Абдельрахманом Абдельджаввадом в 1/8 финала Олимпиады "Париж-2024".

"Соперник, которого я победил сегодня, трижды участвовал в Олимпийских играх. Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена", - сказал азербайджанский боксер.

Напомним, что сегодня Аллахвердиев победил египтянина Абдельрахмана Абдельджаввада в 1/8 финала. Его соперником в четвертьфинале будет казахстанец Нурбек Оралбай.