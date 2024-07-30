О нас

Азербайджанский боксер: Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена

Азербайджанский боксер: Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев сказал, что ему удалось победить опытнейшего спортсмена, неоднократно принимавшего участие в Олимпийских играх.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 19:38
Азербайджанский боксер: Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев сказал, что ему удалось победить опытнейшего спортсмена, неоднократно принимавшего участие в Олимпийских играх.

Как сообщает Report, так спортсмен прокомментировал свою победу над египтянином Абдельрахманом Абдельджаввадом в 1/8 финала Олимпиады "Париж-2024".

"Соперник, которого я победил сегодня, трижды участвовал в Олимпийских играх. Рад, что смог победить опытнейшего спортсмена", - сказал азербайджанский боксер.

Напомним, что сегодня Аллахвердиев победил египтянина Абдельрахмана Абдельджаввада в 1/8 финала. Его соперником в четвертьфинале будет казахстанец Нурбек Оралбай.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı boksçu: Sevinirəm ki, təcrübəli idmançını mübarizədən kənarlaşdıra bildim

Экслюзивные новости

В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi