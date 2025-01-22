Азербайджанский боксер: Не ожидал, что олимпийская медаль будет такого низкого качества

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (92 кг) выразил сожаление низким качеством олимпийской медали.
Об этом серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже сказал в заявлении Report.
Он, как и другие спортсмены, выразил недовольство низким качеством награды.
"За последние два месяца медаль стала терять качество и тускнеть. Это очень некачественная медаль. С этим сталкивались и другие спортсмены. Мне бы хотелось вернуть свою медаль", - сказал Домингес.
Отметим, что на Олимпиаде в Париже азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей. На высшую ступень пьедестала почета поднялись дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).
Помимо Альфонсо Домингеса, серебряную медаль завоевал также тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), уступивший сопернику в финале. Бронзовыми призерами Олимпиады стали борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), борцы вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).
За исключением медалей Х.Гейдарова и М.Магомедова, награды других олимпийских призеров утратили качество.