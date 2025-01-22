Азербайджанский боксер: Не ожидал, что олимпийская медаль будет такого низкого качества

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (92 кг) выразил сожаление низким качеством олимпийской медали.

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (92 кг) выразил сожаление низким качеством олимпийской медали.

Об этом серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже сказал в заявлении Report.

Он, как и другие спортсмены, выразил недовольство низким качеством награды.

"За последние два месяца медаль стала терять качество и тускнеть. Это очень некачественная медаль. С этим сталкивались и другие спортсмены. Мне бы хотелось вернуть свою медаль", - сказал Домингес.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей. На высшую ступень пьедестала почета поднялись дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

Помимо Альфонсо Домингеса, серебряную медаль завоевал также тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), уступивший сопернику в финале. Бронзовыми призерами Олимпиады стали борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), борцы вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг).

За исключением медалей Х.Гейдарова и М.Магомедова, награды других олимпийских призеров утратили качество.