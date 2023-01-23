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Азербайджанские женщины-боксеры завоевали 11 медалей на Кубке наций в Сербии

Азербайджанские женщины-боксеры завоевали 11 медалей на Кубке наций в Сербии Азербайджанские спортсменки завоевали 11 медалей на Кубке наций по боксу среди женщин в сербском городе Сомбор.
Индивидуальные
23 января 2023 г. 10:50
Азербайджанские женщины-боксеры завоевали 11 медалей на Кубке наций в Сербии

Азербайджанские спортсменки завоевали 11 медалей на Кубке наций по боксу среди женщин в сербском городе Сомбор.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в последний день соревнований спортсменки принесли в копилку сборной еще три серебряные медали.

В соревнованиях среди молодых отличились Лала Мадатова (48 кг) и Айнур Микаилова (52 кг), среди взрослых второе место заняла Шахла Аллахвердиева (66 кг).

Национальная сборная Азербайджана в составе 12 спортсменок завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей на международном турнире, в котором приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран.

Золото в копилку сборной Азербайджана принесли Банучичек Насирли, одолевшая соперницу из Венгрии Роксану Талпас, и Эмили Рзаева, победившая сербскую спортсменку Анастасию Боскович.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları Millətlər Kubokunda 11 medal qazanıblar

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