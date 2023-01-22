Азербайджанские женщины-боксеры взяли золото на Кубке наций в Сербии

Две азербайджанских боксера-женщины завоевали золотые медали на турнире в Кубке наций, проходящем в сербском городе Сомбор.

Две азербайджанские женщины-боксеры завоевали золотые медали на Кубке наций, проходящем в сербском городе Сомбор.

Об этом Report передает со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.

Так, в финале наша спортсменка Банучичек Насирли одолела соперницу из Венгрии Роксану Талпас со счетом 5:0.

Другая представительница азербайджанской сборной Эмили Рзаева оказалось сильнее местной боксерши Анастасии Боскович - 4:1.

Таким образом, число завоеванных командой медалей достигло восьми. До этого Сама Гусейнова (54 кг), Айсу Исмаилова (48 кг), Нармин Ализаде (50 кг), Гюнель Рагимова (48 кг), Анаханум Исмаилова (50 кг) и Эсмира Мамедова (63 кг) взяли бронзовые медали.