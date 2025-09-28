Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Азербайджанские теннисисты вышли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 12:47
    Азербайджанские теннисисты вышли в финал III Игр СНГ

    Азербайджанские теннисисты вышли в финал III Игр СНГ.

    Как передает Report, команда в составе Адиля Ахмедзаде и Онура Гулузаде победила белорусских соперников в парных соревнованиях среди юношей.

    Наши спортсмены обыграли соперников со счетом 3:0.

    Отметим, что соревнования по настольному теннису завершатся 29 сентября.

    III Игры СНГ настольный теннис Азербайджан
    Фото
    III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıb
    Фото
    Azerbaijani table tennis players reach final at 3rd CIS Games

    Последние новости

    14:00

    Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы

    Командные
    13:47

    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории опросов

    Другие страны
    13:29

    Джевдет Йылмаз: Встреча между Эрдоганом и Трампом прошла очень хорошо

    В регионе
    13:22

    МИД Ирана: Восстановление санкций ООН не станет инструментом давления на страну

    В регионе
    13:06

    Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    12:59

    Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

    Другие страны
    12:47
    Фото

    Азербайджанские теннисисты вышли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    12:39

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    Лента новостей