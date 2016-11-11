Азербайджанские спортсмены участвуют на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по домино

Тбилиси. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси проходит чемпионат Европы по домино.

Как сообщает грузинское бюро Report, на международном турнире Азербайджан представляют 4 спортсмена - Аслан Асланлы, Фамиль Кямилли, Вафа Асланова и Лейла Садыглы.

Как сообщила Report организатор чемпионата, генсек Международной федерации домино, чемпионка мира, гроссмейстер международной категории Антонина Дангина, спортсмены в основном будут бороться в 3 видах - стандартном, быстром и домино блиц: "В турнире принимают участие более 60-ти спортсменов из около 20-ти стран. Шестерых победителей чемпионата ждет путевка на предстоящий в 2017 году в Санкт-Петербурге чемпионат мира".

По ее словам, турнир, призовой фонд которого составляет 30 тыс. евро, завершится 20 ноября.