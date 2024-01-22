Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на Кубке наций по боксу

Женская сборная Азербайджана по боксу завоевала семь медалей на Кубке наций среди женщин в сербском городе Сомбор.

Женская сборная Азербайджана по боксу завоевала семь медалей на Кубке наций среди женщин в сербском городе Сомбор.

Как сообщает Report, азербайджанская команда завершила первое соревнование года с тремя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Высшие награды среди юниоров завоевали Банучичек Насирли (46 кг), Айнур Микаилова (54 кг) и Эмили Рзаева (63 кг).

В соревнованиях среди взрослых Айнур Рзаева (81 кг) заняла второе место, уступив в решающем поединке сопернице из Хорватии.

Бронзовые медали завоевали Маржона Савриева (50 кг), Мехсети Агамалиева-Гамзеева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (66 кг).

Азербайджанская сборная заняла третье место в командном зачете. Эмили Рзаева стала победительницей в номинации "Лучший боксер" в своей возрастной группе.

Отметим, что в Кубке наций за первенство боролись 102 спортсменки из 10 стран.