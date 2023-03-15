Азербайджанские спортсменки вступают в борьбу на чемпионате Европы в Румынии

Азербайджанские женщины-борцы сегодня вступают в борьбу на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Азербайджанские женщины-борцы сегодня вступают в борьбу на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, в классификационном раунде Шахана Назарова (50 кг) будет бороться с Марией Леорда (Молдова).

Эльнура Мамедова (55 кг) в том же раунде встретится с Ангеликой Митковской (Польша), а Нигяр Мирзазаде - с Сюзанной Молнар (Словакия).

Сегодня очередные встречи проведут также борцы греко-римского стиля. Эльмир Алиев (60 кг) в финале встретится с Мелкаму Фетене, Гурбан Гурбанов - с Ирфаном Мирзоевым (Украина), а Мурад Ахмедиев (97 кг) - с Алексом Шоке (Венгрия).

Соперником Гасана Мамедли (67 кг) в борьбе за бронзовую медаль станет Иво Илиев (Болгария), а Исмаил Рзаев (82 кг) в утешительной встрече померится силами с Адамом Гардзиола (Польша).

Отметим, что ранее борец греко-римского стиля Хасай Гасанли (77 кг) завоевал серебряную медаль.