Азербайджанские спортсменки по борьбе не примут участия в финале "Золотого Гран-при"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На предстоящем в Баку и посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева финальном этапе турнира "Золотой Гран-при" олимпийские призеры Азербайджана по борьбе (женщины) участвовать не будут.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам после открытой тренировки заявил главный тренер национальной команды Семен Штерев.

По словам болгарского специалиста, серебряная медалистка Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Стадник (48 кг), бронзовая медалистка Наталья Синишин (53 кг) и бронзовая медалистка Лондонской олимпиады 2012 года Юлия Раткевич во время предстоящего турнира будут отдыхать.

Вместо них шанс на участие получат призеры мировых и европейских соревнований, готовящиеся к "Токио-2020" молодые спортсменки Анжела Дороган (53 кг), Ирина Нетреба (58 кг) и Элис Манолова (67 кг).

По словам С.Штерева, на финале "Золотого Гран-при" в каждой весовой категории будут бороться три спортсменки: "Женская борьба в Азербайджане развивается. На очередной олимпиаде мы хотим показать, что наши спортсменки могут выступать даже лучше мужчин. Для этого у нас есть достаточный потенциал".

Отметим, что 9-й по счету турнир начнется 24 ноября в Бакинском дворце спорта. В турнире примут участие 700 спортсменов из 50 стран мира. Согласно программе, в первый день пройдут соревнования по вольной борьбе. 25 ноября будут определены победители среди женщин, а 26 ноября - по греко-римской борьбе. Первые встречи состоятся в 10.00, а финальные встречи - в 17.00. Официальная церемония открытия турнира пройдет 24 ноября (начало в 16.00).