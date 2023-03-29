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Азербайджанские шахматистки завершили выступления на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки завершили выступления на чемпионате Европы В городе Петровац Черногории завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин.
Индивидуальные
29 марта 2023 г. 23:41
Азербайджанские шахматистки завершили выступления на чемпионате Европы

В городе Петровац Черногории завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает Report, Азербайджан был представлен на турнире 14 спортсменками.

В последний день, в 11-м туре боролись 12 членов сборной. Среди них только Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева и Ляман Гаджиева одолели своих оппоненток, Гюнай Мамедзаде, Тюркан Мамедъярова, Нармин Абдинова и Аян Аллахвердиева сыграли вничью, а Говхар Бейдуллаева, Хаяла Абдулла, Сабина Ибрагимова, Назлы Гумбатова и Лала Гусейнова потерпели поражение.

Ханым Баладжаева и Мяляк Исмаил не проводили встреч в последнем туре.

Отметим, что в итоге лучший результат показала Г.Мамедова. Шахматистка, набравшая 7 очков, завершила соревнование на 21-м месте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında çıxışlarını başa vurublar

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