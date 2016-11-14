Азербайджанские самбисты завершили чемпионат мира серебряной медалью

София. 14 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира по самбо.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, последний день соревнований был неудачным для азербайджанских спортсменов.

Так, члены сборной Юсиф Набиев (62 кг), Вугар Байрамов (82 кг) начали борьбу с победой, однако оба проиграли в 1/4 финала. В утешительной встрече самбисты вновь проиграли и остались без медалей.

На чемпионата мира сборная Россия заняла первое место в командном зачете.

Напомним, что в первый день соревнований, которые стартовали 11 ноября, член национальной сборной Эмин Гасанов (68 кг) в финале проиграл россиянину Никите Клецкову и завоевал серебро.

На трехдневном чемпионате мира 600 самбистов из 85 стран мира боролись за 27 комплектов медалей (9 комплектов по боевому самбо и по 9 комплектов по спортивному самбо среди мужчин и женщин, соответственно).