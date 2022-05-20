Азербайджанские саблистки выступят в основном этапе Гран-при

В итальянской Падуе стартовал международный Гран-при по фехтованию на саблях.

В итальянской Падуе стартовал международный Гран-при по фехтованию на саблях.

Как сообщили "Report" в Федерации фехтования Азербайджана, лидер национальной команды по сабле Анна Башта, благодаря своему высокому рейтингу, начнет борьбу в соревнованиях с основного этапа.

В решающий раунд сумели выйти и другие члены сборной - Севиль Бунятова, Полина Каспиарович и Валерия Большакова, начавшие борьбу с квалификационного раунда.

С пятью победами на групповом этапе Большакова вышла в основной этап, не участвуя в плей-офф.

Выиграв четыре матча в группе, Бунятова обыграла в плей-офф француженку Амалию Эме со счетом 15:11 и вышла в решающий раунд.

Каспиарович, закончившая групповой этап с тремя победами, вышла в 1/32 финала, сначала победив аргентинку Марию Белени со счетом 15:10, а затем француженку Матильду Муруа(15:12).

Сабина Керимова, одержавшая четыре победы в группе, проиграла представительнице Алжира Зохре Норе в матче плей-офф за выход в основной раунд со счетом 13:15.

Зарифа Гусейнова, завершившая группу без победы, не смогла выйти в плей-офф.