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Азербайджанские паралимпийцы прибыли в деревню атлетов в Токио

Азербайджанские паралимпийцы прибыли в деревню атлетов в Токио Первый состав паралимпийской команды Азербайджана прибыл в деревню атлетов в Токио для участия в Летних паралимпийских играх.
Индивидуальные
20 августа 2021 г. 13:00
Азербайджанские паралимпийцы прибыли в деревню атлетов в Токио

Первый состав паралимпийской команды Азербайджана прибыл в деревню атлетов в Токио для участия в Летних паралимпийских играх.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете, сборная по плаванию, принимавшая участие в международном учебно-тренировочном сборе в городе Шика, уже прибыла в японскую столицу.

Отметим, что в этом виде спорта Азербайджан представят Вели Исрафилов, Дана Шандыбина и Салех Раман.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. 36 азербайджанских спортсменов поборются за медали в 9 видах спорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın paralimpiya komandasının ilk heyəti atletlər kəndinə daxil olub

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