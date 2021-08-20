Азербайджанские паралимпийцы прибыли в деревню атлетов в Токио

Первый состав паралимпийской команды Азербайджана прибыл в деревню атлетов в Токио для участия в Летних паралимпийских играх.

Первый состав паралимпийской команды Азербайджана прибыл в деревню атлетов в Токио для участия в Летних паралимпийских играх.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете, сборная по плаванию, принимавшая участие в международном учебно-тренировочном сборе в городе Шика, уже прибыла в японскую столицу.

Отметим, что в этом виде спорта Азербайджан представят Вели Исрафилов, Дана Шандыбина и Салех Раман.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. 36 азербайджанских спортсменов поборются за медали в 9 видах спорта.