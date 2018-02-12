 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские легкоатлеты приняли участие в ультрамарафоне в Манавгате

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские легкоатлеты Эльшан Гулиев и Нармин Гулиева приняли участие в ультрамарафоне в Манавгате в турецкой Анталье.

    Как сообщает Report, члены Baku Marafon Club соревновались на дистанцию 70 км. На завершение дистанции участникам было отведено 13 часов. Э.Гулиев достиг финишной линии за 11 часов 10 минут, Н.Гулиева - за 11 часов 20 минут. Она заняла 5 место в своей группе.

    Оба спортсмена были награждены специальной медалью ультрамарафона. Также были завоеваны 3 лицензионных очка на ультрамарафон Mont Blanc, который будет организован 27 августа - 2 сентября.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi