Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате мира
Индивидуальные
- 06 октября, 2025
- 14:53
Азербайджанские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате мира по традиционному карате.
Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в Токио, выступили семь спортсменов.
Среди кадетов до 15 лет Айхан Шабанзаде занял третье место. Среди молодежи Салман Салманов (ката) завоевал золотую медаль.
Среди взрослых Имран Гулузаде (74 кг) завоевал серебряную медаль, а Мехман Эйналов (+75 кг) - бронзовую.
В командном кумите коллектив в составе Фуада Алиева, Эльбруса Абдуллаева, Имрана Гулузаде, Мехмана Эйналова завоевал бронзовую медаль.
