Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате мира

    • 06 октября, 2025
    • 14:53
    Азербайджанские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате мира по традиционному карате.

    Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в Токио, выступили семь спортсменов.

    Среди кадетов до 15 лет Айхан Шабанзаде занял третье место. Среди молодежи Салман Салманов (ката) завоевал золотую медаль.

    Среди взрослых Имран Гулузаде (74 кг) завоевал серебряную медаль, а Мехман Эйналов (+75 кг) - бронзовую.

    В командном кумите коллектив в составе Фуада Алиева, Эльбруса Абдуллаева, Имрана Гулузаде, Мехмана Эйналова завоевал бронзовую медаль.

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında 5 medal qazanıblar

