Азербайджанские каратисты завоевали 4 медали на Чемпионате Европы

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские каратисты выиграли 4 медали на Чемпионате Европы среди юниоров и молодежи в столице Болгарии - Софии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной федерации каратэ Азербайджана, одна медаль золотая, одна - серебряная, две - бронзовые.

В первый день турнира член команды юниоров в возрасте 14-15 лет Айла Рзазаде (54 кг) заняла третье место. На следующий день член команды юниоров в возрасте 16-18 лет Мурад Гаджизаде (+76 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате. В последний день турнира Ирина Зарецка (спортсмены до 21 лет, 61 кг), опережая всех своих конкурентов, стала чемпионкой Европы. Асья Меликова (спортсмены до 21 лет, 50 кг) проиграла в решающей встрече и получила серебряную медаль.

Отметим, что этим результатом Азербайджан занял 13-е место среди 34 стран, завоевавших медали. На Чемпионате Европы соревновались 1147 спортсменов из 50 стран.