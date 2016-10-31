Азербайджанские каратисты завоевали 3 медали на чемпионате мира

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На 23-м чемпионате мира в австрийском городе Линц азербайджанские каратисты завоевали 3 медали.

Как сообщает Report, из них одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая.

Рафаэль Агаев в весовой категории 75 кг в пятый раз стал чемпионом мира. Айхан Мамаев в весовой категории 84 кг завоевал серебро, а Фирдовси Фарзалиев (60 кг) - бронзу.

В командных соревнованиях сборная Азербайджана заняла 4-е место, проиграв в борьбе за бронзу сборной Франции.

В общем командном зачете Азербайджан занимает второе место среди европейских команд.

На официальной церемонии закрытия соревнований президент Всемирной федерации карате (WKF) Антионио Эспино представил Рафаэлю Агаеву и пяти другим титулованным каратистам подарки.

Отметим, что на чемпионате мира участвовали 1025 спортсменов из 118 стран.