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    Азербайджанские каратисты завоевали 3 медали на чемпионате мира

    В общем командном зачете Азербайджан занимает второе место среди европейских команд

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На 23-м чемпионате мира в австрийском городе Линц азербайджанские каратисты завоевали 3 медали. 

    Как сообщает Report, из них одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая. 

    Рафаэль Агаев в весовой категории 75 кг в пятый раз стал чемпионом мира. Айхан Мамаев в весовой категории 84 кг завоевал серебро, а Фирдовси Фарзалиев (60 кг) - бронзу.

    В командных соревнованиях сборная Азербайджана заняла 4-е место, проиграв в борьбе за бронзу сборной Франции. 

    В общем командном зачете Азербайджан занимает второе место среди европейских команд.

    На официальной церемонии закрытия соревнований президент Всемирной федерации карате (WKF) Антионио Эспино представил Рафаэлю Агаеву и пяти другим титулованным каратистам подарки. 

    Отметим, что на чемпионате мира участвовали 1025 спортсменов из 118 стран. 

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