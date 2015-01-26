Азербайджанские каратисты завоевали бронзу на турнире Премьер-лиги в Париже

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские каратисты завоевали бронзовые медали на самом престижном турнире Премьер-лиги Всемирной федерации каратэ "Open De Paris".

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации каратэ Азербайджана, члены национальной команды Шахин Атамов (+84 кг) и Турал Агаларзаде (67 кг), основная цель которых заключается в победе на I Европейских играх "Баку - 2015", на прошедшем в Париже и считающемся малым чемпионатом мира турнире завоевали 3 место.

А Рафаэль Агаев (75 кг) и Рафиз Гасанов (67 кг) стали жертвой судейской несправедливости. По этой причине они не смогли попасть в список призеров. Несмотря на это, Р.Агаеву удалось одержать победу над неоднократным чемпионом мира и Европы итальянцем Луиджи Буса.

Согласно окончательному результату Премьер-лиги, Азербайджан стал 17-м в списке завоевавших медали 23 стран. В первую тройку попали Франция, Египет и Япония. На престижном турнире участвовали 929 спортсменов из 46 стран.

Отметим, что очередное международное соревнование, на котором нас представит национальная команда, будет предстоящий в середине февраля в Голландии турнир Премьер-лиги.