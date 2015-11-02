Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В португальском городе Лоле завершился последний тур Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает Report, на соревнованиях, в которых приняли участие около 150 спортсменов, Азербайджан был представлен в индивидуальных и синхронных видах гимнастики на батуте как среди мужчин, так и среди женщин.

Лучший результат показал Илья Гришунин, в финале в индивидуальном зачете среди мужчин он был в шаге от бронзы. Светлана Макштарова стала 8-й в соревнованиях среди женщин.

В синхронных видах в финале также выступали пары из Азербайджана. Пара Ильи Гришунина и Олега Пионова заняла 6-е место, а пара Светланы Макштаровой и Сабины Зайцевой - 7-е место.

Одновременно с Кубком мира в Лоле проходил международный турнир. Здесь Дмитрий Федоровский завоевал бронзу в соревнованиях по двойному мини-батуту.

Отметим, что это был последний турнир перед Чемпионатом мира, который пройдет в городе Оденсе (Дания) 26-29 ноября.