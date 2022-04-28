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Азербайджанские гимнастки завоевали в Румынии пять медалей

Азербайджанские гимнастки завоевали в Румынии пять медалей В столице Румынии, Бухаресте, завершен 21-й международный турнир "Irina Deleanu Cup" ("Кубок Ирины Деляну") по художественной гимнастике для детей, пре-юниорок и юниорок.
Индивидуальные
28 апреля 2022 г. 15:04
Азербайджанские гимнастки завоевали в Румынии пять медалей

В столице Румынии, Бухаресте, завершен 21-й международный турнир "Irina Deleanu Cup" ("Кубок Ирины Деляну") по художественной гимнастике для детей, пре-юниорок и юниорок.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, представлявшие нашу страну спортсменки были удостоены медалей.

Гимнастка Марьям Алиева завоевала серебряную медаль в упражнениях с мячом, бронзовую – в упражнениях с лентой, Говхар Ибрагимова удостоена бронзы за упражнения с булавами и с обручем, Назрин Салманлы – бронза за упражнения с булавами.

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Версия на английском языке Azerbaijani rhythmic gymnasts claim 5 medals in Romania
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bədii gimnastları Rumıniyada 5 medal qazanıb

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