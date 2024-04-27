Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей на международном турнире

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали 5 бронзовых медалей на международном турнире "Prize of Julieta Shishmanova" в Бургасе (Болгария).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, Сакинаханым Исмаилзаде завоевала бронзовую награду в многоборье, выступлениях с булавами и мячом.

Аян Садыгова заняла третье место в программе с обручем, а Дениз Аскерова - с лентой.

Команда Азербайджана, на счету у которой пять бронзовых медалей, заняла 3-е место в общекомандном зачете.