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Азербайджанские гимнастки вступают в борьбу в индивидуальных выступлениях на чемпионате Европы

Азербайджанские гимнастки вступают в борьбу в индивидуальных выступлениях на чемпионате Европы Сегодня две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальной программой на проходящем в Баку чемпионате Европы.
Индивидуальные
18 мая 2023 г. 09:52
Азербайджанские гимнастки вступают в борьбу в индивидуальных выступлениях на чемпионате Европы

Сегодня две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальной программой на проходящем в Баку чемпионате Европы.

Как сообщает Report, Зохра Агамирова и Илона Зейналова в классификационном этапе выступят с обручем и мячом.

В первый день соревнования юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевала бронзовую медаль в многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

Чемпионат завершится 21 мая.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan gimnastları fərdi proqramda mübarizəyə start verəcəklər

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