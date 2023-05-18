Азербайджанские гимнастки вступают в борьбу в индивидуальных выступлениях на чемпионате Европы

Сегодня две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальной программой на проходящем в Баку чемпионате Европы.

Сегодня две азербайджанские гимнастки выступят с индивидуальной программой на проходящем в Баку чемпионате Европы.

Как сообщает Report, Зохра Агамирова и Илона Зейналова в классификационном этапе выступят с обручем и мячом.

В первый день соревнования юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой завоевала бронзовую медаль в многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

Чемпионат завершится 21 мая.