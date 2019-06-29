Азербайджанские дзюдоисты завершили Чемпионат Европы с 4 медалями - ФОТО

В столице Польши городе Варшава завершились индивидуальные соревнования Чемпионата Европы по дзюдо среди кадетов.

Как передаёт Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию дзюдо, последний день первенства Европы принёс в копилку сборной Азербайджана ещё одну медаль. Выступающий в самой тяжёлой весовой категории (+90 кг) Гусейн Мамедов взял бронзовую медаль Чемпионата Европы. В поединке за третье место азербайджанский спортсмен одолел француза Матиаса Англионина.

Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на европейском первенстве с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями. В первый день турнира в Польше Туран Байрамов (60 кг) завоевал золото, Кямран Сулейманов и Ниджат Мамедли (оба - 55 кг) - бронзу.

Отметим, что в соревнованиях в Варшаве принял участие 431 спортсмен из 39 стран. Азербайджан в турнире представляли 18 дзюдоистов (10 парней, 8 девушек).