Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы среди кадетов

Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы среди кадетов.

Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы среди кадетов.

Об этом Report сообщил тренер юношеской сборной Азербайджана по дзюдо Рустам Алимли.

По его словам, спортсмены, отличившиеся на прошедшем 16-19 января первенстве Азербайджана по дзюдо среди подростков, будут привлечены в сборную.

Тройка лучших в каждом весе соберется на учебно-тренировочные сборы 29 января.

Азербайджан на Кубке Европы среди кадетов, который пройдет в Анталье (Турция) 2-3 марта, будут представлять 32 человека.

Дзюдоисты, достигшие на Кубке высоких результатов, войдут в сборную, которая будет представлять страну на чемпионатах Европы и мира.