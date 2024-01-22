Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы среди кадетов.
Об этом Report сообщил тренер юношеской сборной Азербайджана по дзюдо Рустам Алимли.
По его словам, спортсмены, отличившиеся на прошедшем 16-19 января первенстве Азербайджана по дзюдо среди подростков, будут привлечены в сборную.
Тройка лучших в каждом весе соберется на учебно-тренировочные сборы 29 января.
Азербайджан на Кубке Европы среди кадетов, который пройдет в Анталье (Турция) 2-3 марта, будут представлять 32 человека.
Дзюдоисты, достигшие на Кубке высоких результатов, войдут в сборную, которая будет представлять страну на чемпионатах Европы и мира.