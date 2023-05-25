Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире Гран-при в Австрии

Сегодня в австрийском Линце стартует турнир Гран-при по дзюдо.

Сегодня в австрийском Линце стартует турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Report , в первый день турнира на татами выйдут семь азербайджанских дзюдоистов.

В соревнованиях среди мужчин Назир Талыбов и Ахмед Юсифов (оба 60 кг) встретятся с марокканцем Юнесом Саддики и Диланом Манро (Великобритания) соответственно, а Кямран Сулейманов (66 кг) - с Касоном Патриком Закко (Центральноафриканская Республика).

Члены женской сборной Азербайджана по дзюдо Лейла Алиева (48 кг) встретится со словенской дзюдоисткой Марусой Стангар, Шафаг Гамидова (48 кг) - с представительницей Сербии Невеной Милич, Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - с сильнейшей пары Карина Клаус-Штернвизер (Австрия) - Эрза Муминовиг (Косово), а Фидан Ализаде (57 кг) - с Марией Руис Муро (Испания).

В турнире, который завершится 27 мая, примут участие более 450 дзюдоистов из 72 стран.