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Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире Гран-при в Австрии

Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире Гран-при в Австрии Сегодня в австрийском Линце стартует турнир Гран-при по дзюдо.
Индивидуальные
25 мая 2023 г. 08:23
Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире Гран-при в Австрии

Сегодня в австрийском Линце стартует турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день турнира на татами выйдут семь азербайджанских дзюдоистов.

В соревнованиях среди мужчин Назир Талыбов и Ахмед Юсифов (оба 60 кг) встретятся с марокканцем Юнесом Саддики и Диланом Манро (Великобритания) соответственно, а Кямран Сулейманов (66 кг) - с Касоном Патриком Закко (Центральноафриканская Республика).

Члены женской сборной Азербайджана по дзюдо Лейла Алиева (48 кг) встретится со словенской дзюдоисткой Марусой Стангар, Шафаг Гамидова (48 кг) - с представительницей Сербии Невеной Милич, Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - с сильнейшей пары Карина Клаус-Штернвизер (Австрия) - Эрза Муминовиг (Косово), а Фидан Ализаде (57 кг) - с Марией Руис Муро (Испания).

В турнире, который завершится 27 мая, примут участие более 450 дзюдоистов из 72 стран.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan cüdoçuları Avstriya Qran-Pri turnirində mübarizəyə başlayırlar

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