Азербайджанские борцы завоевали в Турции 11 медалей

В турецком городе Анталья проходит турнир "Чемпионы" среди юных борцов.

В турецком городе Анталья проходит турнир "Чемпионы" среди юных борцов.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, после первых двух дней соревнований наша сборная завоевала 11 медалей.

В греко-римской борьбе золото завоевали Фарид Садыхлы (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Гурбан Гурбанов (72 кг), серебро - Урфан Гасанлы (72 кг) и Рауф Алиев (82 кг), а Руслан Нуруллаев (72 кг). кг) бронзу.

В вольной борьбе Абульфаз Насиров (65 кг) и Фарид Джаббаров (86 кг) заняли третье место.

В женской борьбе на высшую ступень пьедестала почета поднялись Эльнура Мамедова (55 кг) и Марзия Садыгова (72 кг).

Менее повезло Асмар Джангуртаран (50 кг), которая довольствовалась серебром.

Отметим, что турнир завершится сегодня.