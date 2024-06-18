Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на "Играх БРИКС" в Татарстане

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на Международном мультиспортивном мероприятии "Спортивные игры стран БРИКС", проходящих в столице Татарстана Казани.
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При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на играх, достигло девяти (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые).
Отметим, что в соревнованиях, стартовавших 11 июня, каратистка Мадина Садыгова (55 кг) завоевала золотую медаль, одолев всех своих соперниц. Гребец Бахман Насири и самбист Расул Айдамиров (98 кг) завоевали бронзовые медали.