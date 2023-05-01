Азербайджанские борцы завоевали медали на международном турнире в Казахстане

Сборная Азербайджана по вольной борьбе до 17 лет завоевала 5 медалей на международном турнире в казахстанском городе Атырау.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе до 17 лет завоевала 5 медалей на международном турнире в казахстанском городе Атырау.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, Юсиф Дурсунов (110 кг) стал чемпионом в составе национальной команды под наставничеством старшего тренера Асгархана Новрузова и тренера Вахида Мамедова.

Эльтун Мамедов (45 кг) завоевал серебро, Башир Вердиев (51 кг), Исмаил Рагимли (71 кг) и Саид Пашаев (92 кг) - бронзовые медали.

Сборная Азербайджана заняла 3-е место в общекомандном зачете.