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Азербайджанские борцы завоевали медали на международном турнире в Казахстане

Азербайджанские борцы завоевали медали на международном турнире в Казахстане Сборная Азербайджана по вольной борьбе до 17 лет завоевала 5 медалей на международном турнире в казахстанском городе Атырау.
Индивидуальные
1 мая 2023 г. 10:16
Азербайджанские борцы завоевали медали на международном турнире в Казахстане

Сборная Азербайджана по вольной борьбе до 17 лет завоевала 5 медалей на международном турнире в казахстанском городе Атырау.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, Юсиф Дурсунов (110 кг) стал чемпионом в составе национальной команды под наставничеством старшего тренера Асгархана Новрузова и тренера Вахида Мамедова.

Эльтун Мамедов (45 кг) завоевал серебро, Башир Вердиев (51 кг), Исмаил Рагимли (71 кг) и Саид Пашаев (92 кг) - бронзовые медали.

Сборная Азербайджана заняла 3-е место в общекомандном зачете.

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Версия на английском языке Azerbaijani wrestlers win 4 medals at int'l tournament in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 5 güləşçisi Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə medal qazanıb

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