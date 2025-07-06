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Азербайджанские борцы взяли золото и серебро чемпионата Европы в Италии

Азербайджанские борцы взяли золото и серебро чемпионата Европы в Италии Члены сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали на чемпионате Европы U-20 в итальянском Каорле золотую и серебряную медали.
Индивидуальные
6 июля 2025 г. 00:22
Азербайджанские борцы взяли золото и серебро чемпионата Европы в Италии

Члены сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали на чемпионате Европы U-20 в итальянском Каорле золотую и серебряную медали.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы.

Выступавший в весовой категории 57 кг Васиф Багиров в напряженной схватке с грузином Никой Зангаладзе в финале одержал волевую победу. Воспитанник Гянджинской школы борьбы, проигрывавший первую половину со счетом 5:6, после перерыва обеспечил себе преимущество – 9:6. Таким образом, В.Багиров, завоевавший в прошлом году серебряную медаль на чемпионате Европы U-20, на этот раз стал чемпионом.

Мурадхан Омаров (79 кг) в решающей встрече также сошелся с представителем Грузии. Однако, в отличие от своего партнера по команде, не смог одержать победу. Воспитанник Шамахинской школы борьбы не справился с Давитом Четчелашвили – 0:10. Таким образом, М.Омаров стал обладателем серебряной медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Azərbaycanın bir güləşçisi qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

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