Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские борцы вольного стиля поборются за Кубок Югры на призы Владимира Семенова, который стартует 29 октября в российском Нефтеюганске.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, в сборную для участия в двухдневных соревнованиях привлечены 7 борцов.

Под руководством тренеров Вахида Мамедова и Гилмана Новрузова в соседнюю страну отправятся Махир Амирасланов (57 кг), Руслан Гасымов (61 кг), Махал Новрузов (65 кг), Джошгун Азимов (70 кг), Орхан Аббасов (74 кг), Александр Гостиев (86 кг) и Асланбек Алборов (97 кг).

На кубке Азербайджан представит судья международного уровня Гариб Алиев.

Отметим, что согласно турниру, который состоится в 14-й раз, 28 октября определятся победители среди борцов в весовой категории 57 кг, 65 кг, 74 кг и 97 кг. Борцы в весовой категории 61 кг, 70 кг, 86 кг и 125 кг проверят свои силы 29 октября.