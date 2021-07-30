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Азербайджанские борцы приступили к тренировкам в Токио

Азербайджанские борцы приступили к тренировкам в Токио Сборная Азербайджана по вольной, греко-римской и женской борьбе приступила к тренировкам в японском Токио.
Индивидуальные
30 июля 2021 г. 22:37
Азербайджанские борцы приступили к тренировкам в Токио

Сборная Азербайджана по вольной, греко-римской и женской борьбе приступила к тренировкам в японском Токио.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, тренировочный процесс проходит в борцовском зале Атлетической деревни. Всего на Летних Олимпийских играх в Токио-2020 будут соревноваться 7 борцов.

Напомним, что 2 августа азербайджанские борцы приступят к соревнованиям на Олимпийских играх. В этот же день на ковер выйдут Рафик Гусейнов (77 кг) и Алиса Маналова (68 кг). На следующий день вступят в бой Ислам Аббасов (87 кг), 5 августа Туран Байрамов (74 кг), 6 августа Гаджи Алиев (65 кг), Шариф Шарифов (97 кг) и Мария Стадник (50 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Tokioda məşqlərə başlayıb

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