Азербайджанские боксеры завоевали в Гомеле четыре золотых и две серебряных медали

26 февраля, 2018 10:26





Как сообщает Report, главный тренер Вагиф Ширинов дал 15 спортсменам шанс в соревнованиях за призы Алексея Юкова.

Члены национальной сборной завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на турнире.

Золото команде принесли Магсуд Хасматов (49 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Сабухи Абышов (64 кг) и Мухаммад Юсифов (69 кг).

Побежденные в финале Афлатун Бабаев (52 кг) и Исмаил Ягубов (91 кг) взяли серебро. Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная по боксу среди юниоров испытала силы на международном турнире в рамках учебно-тренировочного сбора в Гомеле, Беларусь.Как сообщает Report, главный тренер Вагиф Ширинов дал 15 спортсменам шанс в соревнованиях за призы Алексея Юкова.Члены национальной сборной завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на турнире.Золото команде принесли Магсуд Хасматов (49 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Сабухи Абышов (64 кг) и Мухаммад Юсифов (69 кг).Побежденные в финале Афлатун Бабаев (52 кг) и Исмаил Ягубов (91 кг) взяли серебро.