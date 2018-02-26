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    Азербайджанские боксеры завоевали в Гомеле четыре золотых и две серебряных медали


    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная по боксу среди юниоров испытала силы на международном турнире в рамках учебно-тренировочного сбора в Гомеле, Беларусь.
    Как сообщает Report, главный тренер Вагиф Ширинов дал 15 спортсменам шанс в соревнованиях за призы Алексея Юкова.
    Члены национальной сборной завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на турнире.
    Золото команде принесли Магсуд Хасматов (49 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Сабухи Абышов (64 кг) и Мухаммад Юсифов (69 кг).
    Побежденные в финале Афлатун Бабаев (52 кг) и Исмаил Ягубов (91 кг) взяли серебро.
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