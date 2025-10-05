Азербайджанские боксеры завоевали на III Играх СНГ 24 медали.

Как сообщает западное бюро Report, финальные бои прошли в Евлахском Олимпийском спорткомплексе.

Члены сборной Азербайджана по боксу Гардаш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Али Абаслы (52 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Сафдар Мамедзаде (+80 кг) завоевали золотые медали.

Кроме того, Али Рушанов (46 кг), Айхан Гасанов (50 кг), Раул Гейдарли (57 кг), Афлатун Исмиев (57 кг), Тогрул Гулиев (60 кг), Ахверди Гасанов (63 кг), Адиль Залов (70 кг), Шукар Алиев (75 кг), Исмаил Велиев (80 кг) завоевали бронзовые медали.

Напомним, что накануне азербайджанские женщины-боксеры завершили турнир с 1 золотой, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Таким образом, азербайджанские спортсмены в целом завоевали на турнире 24 медали.