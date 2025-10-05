İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    III MDB Oyunları: Azərbaycan boksçuları yarışı 24 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 18:12
    III MDB Oyunları: Azərbaycan boksçuları yarışı 24 medalla başa vurublar

    Azərbaycan boksçuları III MDB Oyunlarını 24 medalla başa vurublar.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində boks yarışlarında final döyüşləri keçirilib.

    Azərbaycanlı boksçuları Qardaş Rəhimov (46 kq), Əli Əliyev (48 kq), Əli Abaslı (52 kq), Şahin Aslanov (60 kq) və Səfdər Məmmədzadə (+80 kq) qızıl medallar qazanıblar.

    Bundan başqa, Əli Ruşanov (46 kq), Ayxan Həsənov (50 kq), Raul Heydərli (57 kq), Əflatun İsmiyev (57 kq), Toğrul Quliyev (60 kq), Haxverdi Həsənov (63 kq), Adil Zalov (70 kq), Şükar Əliyev (75 kq), İsmayıl Vəliyev (80 kq) bürünc medallar qazanıblar.

    Xatırladaq ki, dünən qadın boksçularımız turniri 1 qızıl, 5 gümüş və 4 bürünc medalla başa vurublar.

    Beləliklə, Azərbaycan idmançıları turnirdə 24 medal qazanıblar.

    boks III MDB Oyunları medal
    Азербайджанские боксеры завоевали на III Играх СНГ 24 медали

    Son xəbərlər

    18:40

    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"

    Fərdi
    18:36

    Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    18:30

    Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildir

    Digər ölkələr
    18:23

    Moldovada hakim partiya parlament seçkilərində 50,20% səs toplayıb

    Digər ölkələr
    18:12

    III MDB Oyunları: Azərbaycan boksçuları yarışı 24 medalla başa vurublar

    Fərdi
    18:10

    Etirazçılar Tbilisidə mədəni irs obyektlərinə ziyan vurublar

    Region
    18:02

    Trampdan "HƏMAS"a xəbərdarlıq: "Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq"

    Xarici siyasət
    17:59

    Suriya DİN: Parlament seçkiləri qanunu pozuntusu olmadan keçirilir

    Digər ölkələr
    17:47

    Sorğu: Almaniyanın hakim koalisiyasının reytinqi ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti