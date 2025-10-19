Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в Монтенегро

Старт азербайджанских боксеров на чемпионате Европы U-15 в Будве (Монтенегро) оказался успешным.

Как сообщает Report, в первый день соревнований сразу три члена сборной Азербайджана одолели своих соперников.

Эльджан Мусазаде (50 кг) в 1/16 финала победил Девидаса Сисикиса из Литвы со счетом 5:0 (30:24, 30:26, 30:26, 30:25, 30:26). В следующем бою он встретится с Владимиром Хвистани (Грузия).

Насрин Абдуллазаде (40 кг) также одержала победу в своем первом поединке, в 1/8 перед ней не устояла венгерка Эстер Молошани – 3:2 (29:28, 29:28, 30:27, 28:29, 28:29). В четвертьфинале Абдуллазаде сойдет на ринге с Эсилы Йылдырым (Турция).

Лейла Махмудлу (50 кг) победила Александру Синагрaю (Италия) в 1/8 финала со счетом 3:1 (29:27, 29:27, 29:27, 27:29, 28:28). Свой второй бой она проведет против Адрианы Мунос Гинес (Испания).

Отметим, что чемпионат Европы, в котором принимают участие 369 боксеров из 32 стран, завершится 25 октября.