​Азербайджанские боксеры обеспечили себе 6 медалей на чемпионате Европы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Завершилась 1/4 финала чемпионата Европы по боксу среди юниоров в украинском городе Львове. Как сообщает Report, 6 членов национальной команды Азербайджана завоевали путевку в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовые медали.

Вчера в весовой категории 70 кг Саид Меликов одержал победу над литовцем Лукасом Петраускасом со счетом 3:0. В полуфинале он встретится с представителем Беларуси Егором Скоморохом. Магомед Абдуллаев (+80 кг), нанесший поражение румынцу Константину Эммануэль Микану со счетом 3:0, в полуфинале встретится с представителем Грузии Артемом Иорданяном. Кянану Исмаилзаде (75 кг) и Кянану Алиеву (46 кг) не удалось выйти в полуфинал.

Также в полуфинале Джавид Гусейнов (48 кг) встретится с Лорканом Харлексом (Ирландия), Ниямеддин Аллахвердиев (52 кг) - с Деклином Даффи (Шотландия), Орхан Гасанов (54 кг) - с Иваном Козяром (Украина), Бахтияр Газибеков (60 кг) - с Коряном Астеяном (Армения).

Отметим, что встречи состоятся 22 мая.