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Азербайджанские бадминтонисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях в Сербии

Азербайджанские бадминтонисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях в Сербии Юные бадминтонисты из Азербайджана завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали в турнире Serbian Youth International 2024, проходившем в сербском городе Нови-Сад.
Индивидуальные
23 июня 2024 г. 12:18
Азербайджанские бадминтонисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях в Сербии

Юные бадминтонисты из Азербайджана завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали в турнире Serbian Youth International 2024, проходившем в сербском городе Нови-Сад.

Как сообщает Report, Мяляк Тахмазлы в личном зачете бадминтонистов среди девочек до 9 лет завершила групповой этап с двумя победами, продолжив успешную серию в полуфинале.

По итогам 3-х сетов в решающем матче против соперницы из Кипра наша спортсменка завоевала золотую медаль турнира.

Омер Теймурлу вышел в финал в личном зачете бадминтонистов среди юношей до 13 лет. Одержав 4 победы в этой категории, он проиграл в финале своему венгерскому сопернику и завоевал серебряную медаль.

Представители Азербайджана также завоевали серебряную медаль в парном разряде среди юношей до 13 лет.

Тандем Омер Мехди - Омер Теймурлу, начавший борьбу в 1/8 финала, вышел в финал благодаря 3 победам подряд.

Азербайджанские спортсмены уступили своим венгерским соперникам в шаге от золотой медали и заняли второе место в итоговом зачете в этой категории.

Исмаил Гараев и Гасан Мамедов завоевали бронзовую медаль в парном разряде среди юношей до 11 лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan badmintonçuları Serbiyada beynəlxalq yarışda 4 medal qazanıblar

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