Азербайджанские акробаты выиграли 3 медали в Украине

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские акробаты завоевали 3 медали на международном турнире, проходившем в украинском городе Виннице.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Азербайджанской федерации гимнастики, одну из медалей завоевала смешанная пара в составе Абдуллы Аль-Мешайхи и Рухидил Гурбанлы, выступившая в возрастной категории 13-19 лет.

В многоборье с 82.160 баллами они опередили всех своих соперников.

Другая смешанная пара в составе Агасифа Рагимова и Нурджана Джаббарлы, которая соревновалась в одинаковой возрастной категории, с 81.400 баллами завоевала бронзовую медаль.

Впервые выступавшие на международной арене Эмилия Назарли, Разия Сейидли и Ляман Мамедова в соревнованиях женских групп в возрастной категории 12-18 лет покинули турнир не с пустыми руками. Набрав 79.960 баллов в многоборье, они получили бронзовую медаль.