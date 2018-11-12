Азербайджанская спортсменка - победительница Исламиады дисквалифицирована на 4 года

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Назван срок наказания азербайджанской тяжелоатлетки Анастасии Ибрагимли, в организме которой были обнаружены запрещенные препараты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики, 25-летняя спортсменка казахстанского происхождения дисквалифицирована на 4 года. Наказание А.Ибрагимли, в организме которой обнаружили хлорометилтестостерон (туринабол), вступило в силу 14 августа 2017 года.

Отметим, что Анастасия Ибрагимли на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" в весовой категории 69 кг с результатом 219 кг (прямой подъем 100 кг, подъем с толчком 119 кг) в двух подходах завоевала золотую медаль. Она также стала чемпионкой Европы среди спортсменов до 23 лет в 2015 году. Атлет, зная о наказании после Исламиады, завершила карьеру.